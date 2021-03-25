Ekonomi Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için UNDP Türkiyeye teşekkür etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" dolayısıyla teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesine desteği için UNDP Türkiyeye teşekkür etti
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi, BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. UNDP Türkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Medeniyetimizde tabiatla kurulan ilişki öylesine derindir ki, tarihimizde çevreyi korumaya ilişkin nice vakıflar kurulmuştur. Bugün de ihtiyacımız olan; öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmak, tabiatın dostluğunu yeniden kazanmaktır."

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle başka bir paylaşımda bulunan Erdoğan, mesajında "Hayatın her alanında geri dönüşümü yaşam biçimi haline getiren, Sıfır Atık destekçisi tüm vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

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