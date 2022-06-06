Gündem Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK BOTU YÖNLENDİRİLDİ

  • Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 14 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

YUNANİSTAN İTTİ

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 16 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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