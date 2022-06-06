Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK BOTU YÖNLENDİRİLDİ
- Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 14 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
YUNANİSTAN İTTİ
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 16 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.