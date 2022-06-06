Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

EFES 2022 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler: Mermiler geceyi aydınlattı

TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan EFES 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemlerinin gerçekleştirdiği atış kameralara böyle yansıdı.