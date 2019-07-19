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MUĞLA

Bodrum'da ekipleri alarma geçiren patlama - Muğla haber

Bodrum'da ekipleri alarma geçiren patlama: Gerçek ortaya çıktı

Muğla Bodrum'da çalışmak için gelen bir gencin çatasında bulunan parfüm şişesi bomba gibi patlayınca Emniyet güçleri alarma geçti. Mahallede paniğe neden olan olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Bodrum'un Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak’tan patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parçalanmış bir valiz görünce hem olay yerine takviye ekip istedi.

Sokağın girişini çıkışın kapatan polis ekipleri bomba uzmanını olay yerine çağırdı.

Mahalle sakinleri olan biteni meraklı gözlerle izlerken Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu’da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Uzman ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda parfüm şişesinin patladığı ortaya çıktı.

Valiz sahibi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mahalleli rahat bir nefes alırken valiz ve içerisindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Bodrum'da ekipleri alarma geçiren patlama: Gerçek ortaya çıktı
FOTOĞRAF 9
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Bodrum'un Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Title
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parçalanmış bir valiz görünce hem olay yerine takviye ekip istedi.
Title
Sokağın girişini çıkışın kapatan polis ekipleri bomba uzmanını olay yerine çağırdı.
Title
Mahalle sakinleri olan biteni meraklı gözlerle izlerken Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Title
Uzman ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda parfüm şişesinin patladığı ortaya çıktı.
Title
Valiz sahibi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Title
Mahalleli rahat bir nefes alırken valiz ve içerisindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Title
Title
Bodrum'da ekipleri alarma geçiren patlama: Gerçek ortaya çıktı
Bodrum'a çalışmak için gelen bir gencin çatasında bulunan parfüm şişesi bomba gibi patlayınca Emniyet güçleri alarma geçti. Mahallede paniğe neden olan olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


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