Gündem Boğaziçi Üniversitesinde rektörün makam aracının üzerine çıkan iki kişi tutuklandı
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan iki kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önündeki gösterilere ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Yedi kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen üç kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesinde rektörün makam aracının üzerine çıkan iki kişi tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin arabasının üzerinde protesto gösterisi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik bir grup, pazartesi günü izinsiz gösteri düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Naci İnci binadan çıkıp makam aracına yürüdüğü sırada, dışarıda bekleyen eylemciler, İnci'nin aracını hedef aldı.

Sloganlarla yetinmeyen göstericiler, içinde üniversite rektörünün olduğu araca vurmaya başladı. Otomobilin ilerlemesine engel oldu. Ardından bir şüpheli, güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen makam aracına ulaştı. Otomobilin üzerine çıktı.

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Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Görüntülerden kimliği tespit edilen 10 şüpheli, görevli personele mukavemet etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

  • 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
OYNAT 01:18
Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrenciler Rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Naci İnci, makam aracına binerken bir grup öğrencinin tacizlerine maruz kaldı.

Bununla yetinmeyen eylemci öğrenciler rektör Naci İnci'nin aracının üzerine çıktı. Öğrenciyi aracın üzerinden güvenlik görevlileri güçlükle indirdi.
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