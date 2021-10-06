Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan iki kişi tutuklandı

Teknoloji

AirPods Pro'nun yazılım güncellemesi Konuşma Yükseltme özelliğini aktif ediyor

Hayli uzun süredir gündemde olan ve birçok kişinin merakla beklediği AirPods Pro'nun yeni sürümü, Konuşma Yükseltme isimli özellikle geliyor. Böylece ses şiddetinin artması ve berraklaşmasıyla birlikte iletişim kalitesi de önemli oranda artıyor.