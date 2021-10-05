Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara sert tepki: Bize böyle öğrenciler gerekmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”ne katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üniversitelerimizin 2021-2022 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hükümet olarak her kademedeki okullarımızı belirlenen vakitte faaliyete geçirmek için gereken tedbirleri attık. Eylül ayının başından itibaren orta ve lise seviyesindeki okulları açtık. Sadece 2 okulda karantina uygulamasına gidildi. Bazı sınıflarda ise karantina durumu mevcut ancak yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız.

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Üniversite sayısındaki artışa paralel olarak akademik personel sayımız 70 binden 180 bine çıkmıştır. Bugn Türkiye kendi evlatları yanından dünyanın dört bir yanından 230 bin öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerin tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık gençlerimizin hayal etmedikleri yere yerleşemedikleri için, hayatlarının baharında tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak daha güçlü bir sistem kurmalıyız' dedi. BiP'te paylaş

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"EVLATLARIMIZIN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Yeni kurulan üniversitelerle ilgili zaman zaman haksız değerlendirmeler yapıldığını görüyorum. Bunlar da zamanla arzu ettiğimiz seviyelere çıkacaklardır. OECD ülkeleri arasındaki ortalaması yüzde 1,4 olan yükseköğretim harcamalarına olan oranı 1,7'ye çıkardık. İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe ülkemizin siyasi, ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması, refahın da adil yayılması anlamını taşımaktadır.

TEKNOFEST'te ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin kendilerine fırsat verildiğinde ne büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Anadolu'daki evlatlarımızın önünü tekrar kesmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tam tersine tüm gençlerimizin yapacağı her çalışmaya destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Son dönemde yükseköğretim sisteminde yapısal değişiklikler getiren önemli adımlar attık.

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AA

11 asıl ve 5 aday üniversitemiz araştırma üniversitesi, 15 üniversitemiz bölgesel kalkınma üniversitesi olarak belirlenmiştir. Tematik ve mesleki ağırlıklı üniversitelerle ilgili de çalışmalar yürütülmektedir. Buna rağmen doktoralı insan kaynağımızın halen hedeflerimizin çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Doktora mezunu sayısını daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ekonomiye daha çok katkı yapmamız için de doktora mezunu sayısını da artırmamız gerekiyor. Özel müfredatla ve özel hocalarla üstün nitelikli bilim insanları yetiştirmek için öğrencilerimizi destekliyoruz. Gençlerimizin sosyal ve beşeri yönlerini güçlendirmelerine katkı sunuyoruz. Bu yıl taban puanları düşürerek daha fazla sayıda gencimizin üniversite programlarına yerleşmelerini sağladık. Son yıllarda atılan bir diğer önemli adım geleceğin meslekleri projesiyle, ön lisans, lisans programlarının yükseköğretim sistemine kazandırılmasıdır.

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Staj programının ocak ayında başlayacak 2022 başvurularına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Vakıf üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemelere giderek sorunların çözümü konusunda adımlar attık.

OYNAT 01:19 Makam aracının tepesine çıkan öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Böyle öğrenci olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesinde eylemci öğrencilerin Rektör Naci İnci'nin makam aracının tepesine çıkarak tepinmesiyle ilgili de konuştu.



Erdoğan, 'Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Ne demek... Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.' ifadesini kullandı.

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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez.

Parklarda sere serpe yatanlar onlar öğrenci mi? Bunlar teröristlerdir. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan bir iktidarız.

Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir.