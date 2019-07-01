Bolat ailesinin acı günü

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden merhumenin cenazesi dün öğle namazını müteakip Topkapı Takkeci İbrahim Ağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı’daki aile mezarlığına defnedildi. Ömer Bolat ve Bülent Bolat’ın hazır bulunduğu cenazeye merhumenin yakınları ve aile dostları katıldı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ile Bayram Albayrak da Bolat ailesinin acısına ortak oldu.