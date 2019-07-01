Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Bolat ailesinin acı günü
İSTANBUL

Bolat ailesinin acı günü

Albayrak Grubu Genel Koordinatörü Ömer Bolat ve TÜMOSAN Satın Alma Müdürü Bülent Bolat’ın teyzesi Sevim Akgün, önceki gün evinde vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze namazı Topkapı Takkeci İbrahim Ağa Camii’nde kılındı.
Cenaze namazı Topkapı Takkeci İbrahim Ağa Camii’nde kılındı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden merhumenin cenazesi dün öğle namazını müteakip Topkapı Takkeci İbrahim Ağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı’daki aile mezarlığına defnedildi. Ömer Bolat ve Bülent Bolat’ın hazır bulunduğu cenazeye merhumenin yakınları ve aile dostları katıldı. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ile Bayram Albayrak da Bolat ailesinin acısına ortak oldu.

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