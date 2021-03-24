Gündem Bolu Dağında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
BOLU

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Bolu Dağında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı Tüneli mevkiinde dün başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

AA

Kar yağışı otoyolun özellikle Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde tipi şeklinde devam ediyor.

AA

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

AA

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu.

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