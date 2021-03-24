Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi 24 Mart 2021, 09:12 Son Güncelleme: 24 Mart 2021, 09:20 AA