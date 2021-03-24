İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün havanın karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.