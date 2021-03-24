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İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da aniden bastıran dolu yolları beyaza bürüdü.

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
DHA
İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı
FOTOĞRAF 12
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İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.
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Anadolu Yakası’nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
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AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı.
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Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu.
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Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.
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İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.


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