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Bolu’da çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

09:31 . 17/07/2023 Pazartesi
IHA
Bolu'da orman yangını

Bolu'da orman yangını

Yangın, dün öğle saatlerinde Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına toplam 7 arazöz, 4 iş makinesi ve kepçe, 20 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 jandarma asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 50 orman muhafaza personeli ve 30 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, saatlerce soğutma çalışması yapıldı. Orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Valilik uyardı
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham eder, yangın şüphesi gördükleri durumları ilgili kurumlara vakit geçirmeksizin bildirmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Hatay’da orman yangını: Evlere de sıçradı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına; 9 uçak 21 helikopter 59 arazöz 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise 3 evin yandığını söylerken yangın bölgesine yakın vatandaşların evlerini tahliye etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Öte yandan Gülpınar ve Soğukoluk Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.


#Bolu
#Göynük
#Orman yangını
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