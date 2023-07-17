Bolu’da çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü

Yangın, dün öğle saatlerinde Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına toplam 7 arazöz, 4 iş makinesi ve kepçe, 20 su tankı, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 jandarma asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 50 orman muhafaza personeli ve 30 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, saatlerce soğutma çalışması yapıldı. Orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilik uyardı