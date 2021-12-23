Gündem Boluda doktoru darbetmekle suçlanan hasta yakını yakalandı
BOLU

Bolu'da doktoru darbetmekle suçlanan hasta yakını yakalandı

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli göz doktoru E.B'yi darbetmekle suçlanan hasta yakını gözaltına alındı. Doktor E.B, hemşirelerle tartışan bir hastayı bölgeden uzaklaştırmak isterken hasta yakınının saldırısına uğradı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan E.B, kendisine saldıran hasta yakınından şikayetçi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Boluda doktoru darbetmekle suçlanan hasta yakını yakalandı
Arşiv

Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Y.E.D. olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilirken, hastane yönetimi ise "beyaz kod" verdi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesine sevk edilen Y.E.D'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

Doktor E.B. hastanenin acil servisinden yapılan ilk müdahalesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kendisine saldıran hasta yakını ile hastanın, hemşirelere zorluk çıkardığını belirten E.B, "Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, zaten daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. 'Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz.' gibi sırasını beklemeden muayene olmak istedi. Diğer hastalarımız onlara tepki gösterdi. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala 'Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız.' dedi. Ben de 'Buyurun dışarı çıkın. Ne konuşuyorsunuz?' dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs burnuma yumruk attı." diye konuştu.

E.B. burnunda kırık olduğunu ve iş görmemezlik raporu aldığını aktararak, "Çok üzücü. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Onlar da şikayetçi. Biz de şikayetçi olduk, Bakanlık nezdinde de 'beyaz kod' verdik. Gerisi adli kısımda." dedi.

Doktor E.B, Türkiye'nin birçok yerinde benzer saldırıların görüldüğüne işaret ederek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktora görevi başındayken yapılan saldırıyı kınadı.

Acil serviste doktora saldırı
GÜNDEM
Acil serviste doktora saldırı

Acil serviste doktora dehşeti yaşatmıştı: Savunması 'pes' dedirtti
GÜNDEM
Acil serviste doktora dehşeti yaşatmıştı: Savunması 'pes' dedirtti
Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Google dolar kurunu gizlemeye başladı
Bir kent kayboldu

Bir kent kayboldu

Ekipler yollar açmak için seferber oldu.
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.