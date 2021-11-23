Gündem Acil serviste doktora dehşeti yaşatmıştı Savunması pes dedirtti
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Acil serviste doktora dehşeti yaşatmıştı: Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye tekrar sevk edilen M.İ. ifadesinde kendisinin de hemşire olduğunu, olay günü alkollü olduğunu belirterek "Bilincim yerinde değildi" dedi. Hakimlik, şüpheli şüpheli M.İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Acil serviste doktora dehşeti yaşatmıştı: Savunması pes dedirtti
Doktora saldırı anı kameralara böyle yansımıştı.

Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.

DOKTOR DEMİR SALDIRI NEDENİYLE M.İ. HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU


Müşteki Doktor Esma Demir, emniyetteki ifadesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, 17 Kasım günü saat 4.30 sıralarında M.İ.'nin adli rapor almak amacıyla polisler tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Hasta M.İ.'nin tedavi amacıyla müşahede odasına alındığını ve tedavi sırasında hastanın kendisine arkadan saldırarak saçlarını çektiğini belirtti. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı.

Acil serviste doktora saldırı
GÜNDEM
Acil serviste doktora saldırı

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI


Adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.İ. burada savcıya ifade verdi. Savcılık "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan şüpheli M.İ.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Pendik'te sağlık çalışanına saldırı: Doktorun saçını tutarak çekti
OYNAT 00:35
Pendik'te sağlık çalışanına saldırı: Doktorun saçını tutarak çekti
Pendik'te alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli doktorun saçını çekerek saldırıda bulundu. Doktorun saçı polisler ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu kadından kurtarılabildi. Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.


'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Şüpheli M.İ.'nin hakimlikteki sorgusunda "Kasten yaralama kastım yoktur, bilincim yerimde değildi. Asla yapacağım bir şey değildir. Ben kendim de hemşireyim, doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım, doktor hanımın 'Bu serumu çıkarmış ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam olarak bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
  • Hakimlik şüpheli M.İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralamaö suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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