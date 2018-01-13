Bomba değilmiş

Yunanistan tarafından durdurulan bir gemiye ilişkin Reuters haberini kullanarak Türkiye’yi karalamaya çalışan sol medya kuruluşlarının kumpası çöktü.

Türkiye’de patlayıcı yüklenen gemi Yunanistan tarafından durduruldu”, “Türkiye’den Libya’ya patlayıcı madde” başlığıyla paylaşılan haberlerin içyüzü ortaya çıktı. Gemilerin yükünün hiç de bir kısım medyanın köpürttüğü gibi ‘bomba-mühimmat’ olmadığı, maden çalışmalarında kullanılan ‘legal patlayıcı’ olduğu anlaşıldı.

Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı yükü Libya’ya götürürken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan ve Heraklion Gümrük Ofisi limanına çekilip aranan Tanzanya bandıralı gemiden 29 adet patlayıcı konteyneri çıktı. Konteynerdeki malzemelerin altın madenleri, bina yıkım, kara ve tren yolu yapımı gibi işlerde kullanılan ve ‘legal patlayıcı’ sınıfında yer alan ‘Powergel Magnum’, ‘Exel Ms’, ‘Exan (Anfo)’ olduğu öğrenildi. İhracat ve ithalat için gerekli tüm yazılı belgelerin mevcut olduğu bu malzemelerin ihracatçı firma tarafından 4 yıldır Cibuti’ye de gönderildiği, sözkonusu maddelerin AKM Demiryolu Projesi kapsamında ‘Cut’ ve ‘Fan-Cut’ yöntemiyle patlatmalı tünel kazısında kullanıldığı belirtiliyor.