Bombayı Mersin’de patlatacaktım

Adana’da, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kadın terörist, örgütün kendisine verdiği saldırı talimatları ve eylem hazırlığına ilişkin bilgiler verdi. Ağustos ayında yakalanan ve Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Elif K. (25) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İtirafçı olan Elif K’nın, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı.

EĞİTİM GARE’DE

Elif K, örgütün patlayıcı eğitiminin Gare kampında çeşitli saldırı videoları üzerinden gerçekleştirildiğini, 5 ay boyunca elektronik düzenekler ve patlayıcılar konusunda da bilgilendirildiğini aktararak, “2017 temmuzda Zap alanında bulunan özel kuvvetlere bağlı sahte evrak düzenleme okuluna gönderildim. Bu okul yer altında bulunuyordu ve sadece benimle birlikte bir kadın görevliydi. Sahte evrak düzenleme okulunda çok sayıda sahte kimlik, ehliyet ve ikamet belgesi düzenliyorduk. Örgüt, eylem hazırlığı için bizden hızlı bir şekilde sahte kimlik belgeleri üretmemizi istiyordu” ifadesini kullandı.

BOŞ ARAZİDE DENEME

Eğitiminin 2019 haziran ayında bittiğini belirten Elif K., Ekin isimli örgüt mensubu tarafından kendisine görevlendirme yapıldığını dile getirdi. Elif K. eylem için boş arazide deneme yaptıklarını ifade ederek “Ekin, eylemde kullanacağım mühimmatın nitrometan ve anilin karışımlı olduğunu ve hedefimin büyük turizm yerleri olduğunu söyledi. Bana yaklaşık 150 miligram nitrometan ve anilin karışımlı maddeyi cam şişe içinde verdi, ‘bu malzemeyi gittiğin yerde deneyeceksin’ dedi. Boş araziye çıktık ve el yapımı fünye ve uzaktan kumandalı elektrik devresiyle patlatmayı gerçekleştirdik” şeklinde bilgiler aktardı.

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5 BİN DOLAR ALDIM

Suriye Derik’te YPG’nin Avrupa sorumlusu olan Şervin kod adlı örgüt mensubunun eylem için kendisine 5 bin dolar verdiğini belirten terörist, itiraflarını şöyle sürdürdü: “Şervin bana yanında bulunan dizüstü bilgisayarda ‘Zerya’ isimli bir klasör içerisinde hedef olarak seçebileceğim yerlere ait fotoğrafları gösterdi. Şervin bana görüntüleri iyice incelememi hedeflerin buralar olabileceğini ve inisiyatifin bende olduğunu söyledi. Ayrıca Mersin’in Silifke ilçesi Gülnar yolu üzerindeki bir arazide bulunan ve eylemde kullanmam gereken kimyasal maddelerin olduğu cephane yerinin tablet üzerinden haritasını verdi. Ayrıca bu tablet içinde Mersin’in haritası vardı.”

TURİZM EKSENLİ HEDEF

Elif K. örgüt üyesi Şervin tarafından kendisine Türkiye’de kullanmak üzere iki sahte kimlik verildiğini dile getirdi. Kurye aracılığıyla kaçak yollardan Suruç’a geçtiğini belirten Elif K. şunları kaydetti: “Bir süre sonra Gaziantep’e geçtim ve Mersin’e gitmek için otobüs bileti aldım. Örgüt, ses getirecek eylemi Antalya ya da Mersin’de gerçekleştirmemi istedi. Ben de eylemi Mersin’de gerçekleştirmeye karar verdim. Mersin’i gezecek ve turizm eksenli bir hedef belirleyecektim. Mersin merkezde bir hedef bulamazsam Silifke’de eylem yapacaktım.”

Her hücreye ayrı bir oda

Metropolde fedai türü eylem yapmak için yoğunlaşma eğitimi aldığını da ifade eden sanık Elif K. ifadesine şöyle devam etti: “Örgütün Gare alanında bulunan yoğunlaşma akademisinde eğitim aldım. Bu akademide yer altı mangaları vardı. Eylem amacında olan her bir kişi için ayrı ayrı odalar vardı. Burada kimse başka bir eylemcinin yüzünü görmüyordu. Her hücre kendi yoğunlaşması için odasına çekilir, kimseyle konuşmazdı. Odalardan kesinlikle dışarı çıkılmaması için yiyecek maddeleri vardı. Bu odalara çekilen örgüt mensuplarına tablet içinde daha önceden indirilmiş yoğunlaşma eğitimi için kullanacağı videolar izletilirdi. Tablette daha önceden eylem yapmış teröristlerin konuşmaları ve filmler bulunuyordu. Ayrıca yoğunlaşma eğitimi için ciltler halinde örgütsel kitaplar okutuluyordu. Ben bu kampta yaklaşık 3 ay boyunca yoğunlaştım.”

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HDP il binasından dağa

Elif K. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde 2014’te düzenlenen etkinliğe katılmak için HDP Ankara İl Başkanlığına gittiğini belirtti. Buradan yaklaşık 60 kişiyle Ömerli’ye gittiklerini anlatan Elif K, otobüsteki bir kişinin kendilerini Suruç’ta bir eve götürdüğünü, daha sonra başka biri tarafından Suriye’nin Derik bölgesinde YPG’lilerin tedavi gördüğü beş katlı bir binanın alt katına götürüldüklerini aktardı. Daha sonra 30 kişilik bir terörist grubuyla Kandil’e gönderildiklerini vurgulayan Elif K, şöyle devam etti: “Bana ‘Zerya’ kod adı verildi. Örgütün sabotaj okulunda, metropolde fedai türü eylemler için özel kuvvetler kadın komutanlığı tarafından eğitici olarak görevlendirildim. Bu okulda hücre şeklinde tekli ve gizli olarak sabotaj türü eğitimler vermeye başladım. Ayrıca örgüt kamplarında kanas ve tabancalı suikast eğitimleri aldım.”

Şifre çok şirinsin!

Terörist K., saldırıyla kullanacakları şifreyi de şöyle anlattı: “Şervin bana cep telefonum üzerinden Arapça ‘çok şirinsin’ şeklinde yazarsa ben de onun mesajına ‘şükran’ yazarsam hedef yerimin Mersin merkezi olduğu, Arapça ‘islemu’ şeklinde yazarsam hedef yerimin Silifke olduğunu anlayacaktı. Yapacağım keşif sonrası saldırı eylemini uzaktan kumandalı araç sistemi, çalar saat sistemi veya oda spreyi sistemi üzerinden hazırlayacağım düzenekler üzerinden yapacaktım.” Elif K, eylem sonrasında da Yunanistan’a kaçacağı söyledi.