Gündem Bombalı saldırı için Türkiyeye gelen kadın terörist polisin Türkçe konuşmalarına tepki verince yakalandı
ADANA

Bombalı saldırı için Türkiye’ye gelen kadın terörist polisin Türkçe konuşmalarına tepki verince yakalandı

Adana'da polis ekipleri, büyükşehirlerde bomba patlatmayı amaçlayan YPG'li kadın teröristi ve ona yardım eden 3 kişiyi yakaladı. Kendisini Suriyeli olarak tanıtarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşarak sorgudan kurtulmak isteyen kadının polislerin Türkçe konuşmalarına tepkiler vermesi üzerine yakayı ele verdi. Sorgusunda her şeyi itiraf eden kadın teröristin verdiği koordinatlarda ise Ankara Güven Park önünde patlatılan bombanın aynısından bulundu. 4 zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Adana'da yakalan Elif K.
Adana'da yakalan Elif K.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye'de yapılacak olan bombalı eylemleri önlemek için yaptığı ortak çalışmada 2004 yılında Ankara Hacattepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okurken bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve başta Kandil olmak üzere terör örgütünün birçok kampında bomba eğitimi alıp daha sonra da 'bomba eğitmeni' olan Elif K.'nin (25) Halil M. isimli Suriyeli bir terörist ile Kobani'den Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığını ve Adana'ya geleceğini öğrendi.

AA
Adana'da yakalan Elif K.

Sahte kimlik belli oldu

  • Bunun üzerine polis ekipleri İncirlik Park alanında önlem alarak teröristleri beklemeye başladı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan teröristler kendilerine aile süsü vererek Adana'ya kadar geldi. Ancak Adana polisi Elif K. (25) ile Halil M.’nin (26) bulunduğu aracı durdurdu. Arapça konuşan zanlılar polise Suriye kimliği verdi. Ekipler, Adana il Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kontrol ettirdiği kimliğin sahte olduğunu anladı. Kimliklerin üzerine kendi fotoğraflarını yapıştırdıkları ortaya çıkan şüpheliler gözaltına alındı.

AA
Adana'da yakalan Elif K.

Polis, kadının Türkçe konuşmalara tepki vermesinden işi çözdü

Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Örgüt tarafından infaz edilir korkusuyla gerçek kimliğini açıklamayan Elif K., kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu iddia etti.

AA
Adana'da yakalan Elif K.
  • Polis kadın teröristin Türkiyeli olduğunu anlayarak onun yanında sık sık Türkçe konuşarak tepkisini ölçtü. Örgüt ile ilgili konuşulan Türkçe konulara tepki veren kadın terörist sorguda itirafta bulundu. Bunun üzerine Elif K., 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2’nci sınıfta okurken eğitimi yarıda bırakarak PKK’ya katıldığını söyledi.

Türkiye'ye bombalı eylem için gelmişler

Uzaktan kumandalı ve saat ayarlı 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini söyleyen Elif K., Türkiye’ye bombalı bir eylem yapmak için geldiğini söyledi. Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, metropolde saldırı eğitimleri aldığını söyleyen Elif K., terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler eğiticisi olduğunu anlattı. PKK saflarında eğitim gördükten sonra YPG saflarına geçen Elif K.'nin “PKK neyse YPG de odur” dediği öğrenildi.

Güven Park'ta patlatılan bombanın aynısı

  • Şüpheli Elif K., sorgusunda Türkiye’ye önceden sokularak bombanın malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verdi. Ekipler söz konusu ildeki adrese yaptığı operasyonda kavanoz içinde 7 litre nitrometan-anilin karışımı sıvı patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016 yılında Ankara’nın Güven Parkı'ndaki 34 kişinin öldüğü bombalı eylemde kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Planlanan kanlı eylemin nerede yapılacağı örgüt tarafından kendi inisiyatifine bırakıldığı anlatan Elif K. keşif yaptıktan sonra en yoğun bölgede Türkiye ekonomisini zora sokmak çökertmek için büyükşehirlerin birinde bomba patlatacağını anlattı.

AA
Adana'da yakalan Elif K.'nın verdiği bilgiler sonucu ele geçirilen bomba.

Üniversitede okurken terör örgütüne katılan Elif K., parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığını, bu yüzden adeta hayalet gibi olduğunu ifade etti. İtiraflarda bulunan Elif K. ile kocası görünümdeki Suriyeli Halil M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıları para karşılığında ülkeye kaçak yollarla soktuğu ileri sürülen H.Ç. ve O.S. de tutuklandı.

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