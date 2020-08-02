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Gündem Böylesi sevap değil haram Danayı kesime ayağından iş makinesine bağlayıp götürdüler
ŞANLIURFA

Böylesi sevap değil haram: Danayı kesime ayağından iş makinesine bağlayıp götürdüler

Kurban Bayramı'nda yurdun farklı noktalarından ilginç görüntüler gelse de Şanlıurfa'da çekilen bir video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı görüntüler, infiale neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Hayvana eziyet görüntüleri tepki topladı.
Hayvana eziyet görüntüleri tepki topladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı. Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü.

İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti
GÜNDEM
İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti

İBB'den kurban kesim rezaleti: Hayvanlar askıda kaldı, kasaplar kaçtı
OYNAT 00:35
İBB'den kurban kesim rezaleti: Hayvanlar askıda kaldı, kasaplar kaçtı
Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.
  • Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi. Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.

Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması: Kurbanlıklar askıda kalınca kokmaya başladı
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Başakşehir Kayaşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını buraya getirdi.
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Öğle saatlerinde randevu aldıklarını belirten vatandaşlar gece saat 04.00 sıralarında hala kurbanlarının kesilmediğini söyledi. Kurban kesimi için görevlendirilen kişiler, hayvanların boğazlarını kestikten sonra kesim alanından ayrıldı.
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Askıda kurbanlarını gören vatandaşlar hayvanların etlerini kendileri kesmeye çalıştı. Kurban kesimi için vatandaşların bin 250 lira ödeme yaptıkları öğrenildi.
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Yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlarla zabıtalar arasında ise zaman zaman gerginlik yaşandı. Kurban kesim alanında bulunanlardan edinilen bilgiye göre bir kişi 17 bin lira ödediği kurbanını beklediği için çöpe attı. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Kurban kesim noktasında görevlilerin gittiğini belirten Halil Yetiş, Kurbanımız kesilsin diye bin 250 lira ödedik. 15.00'a randevu verdiler. Şuan saat 04.00 ve hayvanlarımız şuan çürüdü. Veteriner hayvanların yenmeyeceğini söylüyor. Hastalıklı hayvanları şuan çöpe atıyorlar. Paramız çöpe gitti. Karşımızda muhatap olabileceğimiz kimse yok. Burada 4 çadır var. 300 kişi hayvanlarının kesilmesini bekliyor. Hiçbir yetkili yok karşımızda. İçeride çalışan herkes kaçtı gitti. Vatandaşlar kendi kurbanlarını kendisi kesmeye çalışıyor. Onlar kestikten sonra sıra bize gelecek. Bizde kendi hayvanımızı keseceğiz. dedi.
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Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise Saat 12.30 için randevu verilmiş. Sabah 04.00 olmuş. Hala bekliyoruz. Hayvanımızı kendimiz kestik. Etler bozulmak üzere, kokuyor. Bu mağduriyetimizi kim giderecek? dedi.
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Kurban kesimi için bekleyen başka bir vatandaş ise Kimin peşine gidiyorsak hemen arkasını dönüp gidiyor. 2 tane kasap kaldı, onlar da mecburiyetten bitirmeye çalışıyorlar. Burada yetkililer vardı. Ama şuan kimse yok. Burada herkes kendi kurbanını kesmeye başladı. Bende kendi kurbanımı keseceğim dedi.
Başakşehir'de 04.00'da kurban kesim tartışması: Kurbanlıklar askıda kalınca kokmaya başladı
Başakşehir'de İBB'ye ait kurban kesim alanında, sabah saatlerinde randevu alan çok sayıda kişi gece saatlerine kadar kurbanları kesilmeyince tepki gösterdi. Yetkililerin kesim alanını terk ettiğini söyleyen vatandaşlar kendi kurbanlarını kesmeye başladı.

Sorumlular cezalandırılsın

Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

İBB mezbahası mağduru vatandaşlar: Saat ikide gelin dediler, yedi oldu hala hayvan kesilmedi rezalet!
OYNAT 00:00
İBB mezbahası mağduru vatandaşlar: Saat ikide gelin dediler, yedi oldu hala hayvan kesilmedi rezalet!
İBB'nin Kayaşehir'deki mezbahanesinde saatlerce bekletilen vatandaşlar, mağduriyetlerini video ile dile getirdi. Birçoğu öğlen saatine randevu alan vatandaşlar, ilerleyen saate rağmen kesim işleminin gerçekleşmediğini ifade ederek: 'Saat 2'de gel dediler. Akşam 7 oldu hala bekliyoruz. Bayramımız zehir oldu. Böyle rezalet daha önce görmedik' diye konuştu.


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