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İZMİR

Rahip Brunson ile avukatı arasında 6 saatlik görüşme

Brunson ile avukatından 6 saatlik toplantı

ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunan avukatı İsmail Cem Halavurt müvekkiliyle yaklaşık 6 saat süren bir görüşme yaptı. Brunson ile Halavurt'un, 12 Ekim'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri konusunda hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Brunson ve Avukatı Halavurt, 6 saat süren görüşmelerinde savunma stratejilerini oluşturdu.
Brunson ve Avukatı Halavurt, 6 saat süren görüşmelerinde savunma stratejilerini oluşturdu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, geçen 25 Temmuz'da tutukluluğu, 'sağlık sorunları' gerekçesiyle ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim 2018 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak olan duruşma öncesinde, Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkili rahip Brunson'un evine gitti. Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saat süren görüşmeyle ilgili Halavurt bir açıklama yapmadı. Rahip Brunson ile Halavurt'un, 12 Ekim'de yapılacak duruşmadaki savunma ve talepleri için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Neler olmuştu?

  • Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi.
  • Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

Tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu

  • Yerel mahkemenin itirazları reddetmesinden sonra Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, bu kez de bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi'ne gitti.

3 Ekim 2018 günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Halavurt, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.

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