Brunson'un avukatı: ABD'nin gerilimi artırması aleyhimize oldu

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve hakkında farklı suçlamalar bulunan ABD'li Rahip Adrew Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin son durumu ve davaya ilişkin detaylara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Halavurt, Anayasa Mahkemesi'ne yapacakları başvuru için yarın son gün olduğunu hatırlatarak, "Evrakları bugün yetiştirebilirsek başvurumuzu bugün yapacağız" dedi.

"Anayasa Mahkemesi'nin de kendi prosedürü var"

Anayasa Mahkemesi'ne yapacakları başvuruyu 'acil görülmesi gereken dosya' olarak yapacaklarını anlatan Halavurt, şöyle devam etti:

"Başvuruyu bu şekilde yapacağız ancak Anayasa Mahkemesi'nin de kendi prosedürü var. Tahmin ediyorum 1, 2 aydan önce gelmez."

"Restleşmeler nedeniyle çetrefilli bir süreç oldu"

"Türkiye ile ABD arasında bazı görüşmeler var ancak bunlar Brunson'un serbest kalması için yeterli mi emin değilim" diyen Halavurt, şunları söyledi:

"Karşılıklı restleşmeler nedeniyle çetrefilli bir süreç oldu. Bu süreçte ABD yönetiminin gerilimi artırması aleyhimize oldu, davaya olumlu bir katkısı olmadı.

Mevcut durumda her iki taraftan da hamle gelmeli. Çünkü olay kangren oldu. Ben olaya müvekkilim açısından bakıyorum ve bir an önce tahliyesini istiyorum."

"Dolar kurunun Brunson ile ilgisi çok zayıf"

Piyasalarda Brunson davası ile dolar kuru arasında kurulan bağlantıyı da değerlendiren Halavurt, "Dolar kurunda ABD'nin yaptırım kararlarının etkisi olduğuna inanıyorum ama asıl taşıyıcı bizim davamız değil ekonomi böyle işlemez" ifadesini kullandı.

"Brunson gergin"

Rahip Brunson'un sağlığı ve morali konusunda da detaylar veren Halavurt, "Brunson, ciddi bir tedirginlik yaşıyordu ancak ev hapsi cezasının ardından hem sağlığı hem de morali daha iyi bir noktaya geldi. Şuan davanın bilinmezliği müvekkilimi tedirgin ediyor. Merakla sonucu bekliyoruz" dedi.

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