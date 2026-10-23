Sarıgüllere kara para aklama soruşturması: Üç tutuklama daha istendi
Sarıgül soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir için ev hapsi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.
Soruşturmada, Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli dün gözaltına alındı.
Sarıgül'ün oğulları dahil 16 kişi tutuklanmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklanan isimler arasında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan da bulunuyordu.