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İSTANBUL

Bu bayram kaza haberi yapmayalım

Bayram tatili süresince trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı. 17 bin personel karayolları üzerinde güvenliği sağlarken; her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirildi. Haberlerde kaza görüntülerinin hepimizi üzdüğünü aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, sürat yapmayın, cep telefonlarını aracı sürerken kullanmayın, kurallara uyun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da bayram tatili yoğunluğu başladı ve İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı.
İstanbul’da bayram tatili yoğunluğu başladı ve İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince güvenli seyahat edebilmesi için trafik tedbirleri arttırıldı. İçişleri Bakanlığınca, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı.

KEMERLERİNİZİ TAKIN

Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, dün itibarıyla uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sürücülere uyarıda bulundu. Soylu, “Bayramlarda her gün televizyonlarda kaç trafik kazasının olduğu, kaç kişinin hayatını kaybettiği feci kazaların görüntüleri hepimizi üzmektedir. Buradan tüm seyahate çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, sürat yapmayın, kurallara uyun. Şu cep telefonlarını, aracı sürerken kullanmayın. Aynı zamanda gittiğiniz yerler de dahil olmak üzere yayalara yol verin” dedi.

GÜNLÜK 17 BİN GÖREVLİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç da trafik denetimleri bilgi verdi. Saraç, “Trafik güvenliğini sağlamak adına günde 9 bin ekibimiz, 17 bin personelimiz karayolları üzerinde bulunacak” dedi.

SİVİL EKİPLER İŞ BAŞINDA

Trafik denetimlerinde havadan helikopter ve dronelardan da faydalanılacağını aktaran Saraç, “Kazaların yoğun olduğu kesimlerde her 10 kilometrede bir ekip görevlendireceğiz” diye konuştu. Şehirlerarası otobüslerde bin 500 sivil personelle denetimler yapıldığını anlatan Saraç, denetim noktalarının Türkiye tüm noktalarında gerçekleştirileceğini söyledi. Saraç, “Amacımız cezalandırmak değil, bilgilendirmek” dedi.

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İYİ ÇOCUK POLİSLERE ÖDÜL

Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara “Sürücü Seyahat Karnesi” vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemeleri istedi. Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran’a kadar Twitter’dan EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığ hesabına iletecek. En çok beğeni alan 100 öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.

  • İstanbul boşalıyor
  • 15 Temmuz Demokrasi nOtogarı
  • İstanbul’da bayram tatili yoğunluğu başladı. İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı. İstanbul’dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne gidecek vatandaşlar, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde de yoğunluk oluşturdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da yoğunluk oluştu. Havalimanının 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da hareketlilik önceki günden başladı.

Trafik polislerince, başkentin giriş ve çıkışlarında belirlenen yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu. Mevlana Bulvarı’nda Konya istikametinde oluşturulan uygulama noktasında da ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. İstanbul’da da ekipler sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.
  • ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETSİZ
  • İstanbul Valiliği, bayramda bütün vatandaşların İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını ifade etti. İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparkların da ücretsiz olarak hizmet vereceği kaydedildi. Karayolları, şehir içi yollar, ulaşım araçları, AVM ve eğlence mekanlarında da güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.
  • ŞEHİT YAKINLARI UNUTULMAYACAK
  • İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, arefe ve bayramın 1. günü Edirnekapı Şehitliği’nde şehitler için Kur’an-ı Kerim okutacak. Şehit yakınlarıyla bayramlaşıp onlara eşlik edecek olan ekipler, bayramın 1. ve 2. günü hastaneleri ziyaret edip hastalar, refakatçiler, doktorlar ve hastane personeliyle bayramlaşacak. Ekipler, otogar ve havalimanlarından İstanbulluları hediyelerle uğurlayacak.
  • KÜTÜPHANE VE MÜZELER AÇIK
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzeler de bayram boyunca açık olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yılın 365 günü hiç kapanmayan Atatürk Kitaplığı, Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Muallim Cevdet Kütüphanesi bayram boyunca 24 saat açık olacak.

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