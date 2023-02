Bu felaketi atlatacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Depremin yaşandığı andan itibaren devlet kurumlarının, vatandaşların yardımına koştuğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD’ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti. Şüphesiz işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda ekili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.”

“Elbette eksikler var. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Bugün bizim için sınama günüdür. Bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır.”

Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugünü böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum. Şu an itibariyle Hatay’ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak ’Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.”

Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otel yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye ‘Evet’ derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak. Akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da peyderpey aşıyoruz.”

Her aileye 10 bin lira

Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız” dedi.