Bu felaketi atlatacağız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Depremin ilk gününden itibaren çalışmaları koordine eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün de afet bölgesine gitti. Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş ardından Hatay ve Adana’da incelemelerde bulundu. Onikişubat Stadyumu’nda kurulan çadır kentteki vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, vatandaşlara, “Geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, son durum hakkında da bilgi verdi. Büyük bir felaketle baş başa olunduğunu belirten Erdoğan, “Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD’ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir” dedi.

VATANDAŞLARIMIZ SOKAKTA KALMAYACAK

Tüm illerde bakanlarla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Devletin kurumları iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi, enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.”

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Depremin yaşandığı andan itibaren devlet kurumlarının, vatandaşların yardımına koştuğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD’ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti. Şüphesiz işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda ekili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kentin ardından depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BİZİM İÇİN SINANMA GÜNÜDÜR

“Elbette eksikler var. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Bugün bizim için sınama günüdür. Bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır.”

Askerimizi şerefsizlere meze yaptırmayız

Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugünü böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum. Şu an itibariyle Hatay’ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak ’Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.”

Erdoğan, depremden etkilenen Adana’da da incelemelerde bulundu.

Depremzedeler otellere yerleştirilecek

Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otel yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye ‘Evet’ derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak. Akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da peyderpey aşıyoruz.”

Her aileye 10 bin lira

Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız” dedi.

Bu felaketi atlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çadır kentte vatandaşları dinledi. Bir depremzede kadının “Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu” sözleri üzerine Erdoğan “Sizin hizmetkarınızız. Ne gerekiyorsa onları yapacağız” dedi. Bir depremzedenin “Yılmayacağız başkanım” demesi üzerine Erdoğan, “Yılmak yok, yılmayacağız. Ve en kısa zamanda da inşallah bu sıkıntıları aşacağız” ifadesini kullandı. Bazı vatandaşları sarılarak teselli eden Erdoğan, “Kahramanmaraş yıkılmaz, Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ı yıkılmaz” diye konuştu. Çadırdaki bir aileyle de konuşan Erdoğan, “Ne geliyorsa elden hepsini yapacağız inşallah, hiç endişeniz olmasın” dedi. Erdoğan ayrıca “Bu felaketi en kısa sürede atlatacağız. Evlerimizi bir taraftan yapacağız. Biraz zamanımızı alacak ama... Bir yıllık plan içinde bir taraftan enkazlar kalkacak, bir taraftan da inşaatları yapacağız” ifadelerini kullandı.



