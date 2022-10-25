Bu hafta yaz geliyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Yarın Marmara Bölgesi’nde sıcaklık 23 dereceyi görecek. Geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından bu hafta Karadeniz kıyı kesimi hariç güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmini haritasına göre yarın sıcaklık İstanbul ve Ankara’da 19, İzmir ve Antalya’da 28 derece olacak. Adana’da ise termometrelerin 30 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Sıcak hava cumartesi gününe kadar etkili olacak.
FOTOĞRAF 8
Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimleri için de kar uyarısı yapıldı
23 Ekim Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji saat verdi. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimleri için de kar uyarısı yapıldı.