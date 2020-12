Bu zihniyetin ipliğini pazara çıkaracağız

Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı ve Eti Maden Lityum Üretim Tesisi’nin açılışlarına Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi: Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

DÖNÜŞÜME HAZIRIZ

18 yılda ülkeye kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamı salgın döneminde daha iyi görüldü. Esasen dünya, koronavirüs salgınıyla başlayan sağlık krizinin giderek daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomide hazırlıklı, sahada ve masada etkin olduğu bir dönemde yakalanmıştır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dönemin hakim rengi inovasyon ve araştırma-geliştirmedir

HER SINAMADAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK

Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının her alanda önümüze gizli, açık takoz koyma gayretlerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık, her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık.

REKLAM

OYNAT 00:56 "TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin edeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz.' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR

İnşallah ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Biz tüm hesaplarımızı, tüm yatırımlarımızı, tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz. Bölgede ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye’nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim ediyor. Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır.

TÜRKİYE GERÇEĞİNİ KABUL ETTİLER

Ne Avrupa’yla ne Amerika’yla ne Rusya’yla ne Çin’le ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır.

GÜNDEM 2021 gündemi reformlar

2021 YILI REFORM YILI OLACAK

Reformları hedeflere uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz.

Projelerimiz artık yarım kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy’un, vaazları ve yazılarıyla Anadolu’da bağımsızlık ateşini alevlendirdiğini bildirdi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 84’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan mesajında, “Hayatı ve fikirleriyle bizlere ilham olan, milletimizin mücadeleci karakterini, ideallerini ve uğruna can verdiği değerleri yansıtan eserleriyle bugün de yolumuzu aydınlatan Mehmet Akif Ersoy’u vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz.” ifadesini kullandı.

REKLAM

Yılda 10 ton lityum üretimi

Türkiye’nin ilk lityum üretim tesisi olan Eti Maden Tesisleri, Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde açıldı. Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, daha önce ilk lityum karbonat üretilmişti. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek. Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin yeni yatırımlarla 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

TOGG’da kullanılacak

Erdoğan, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi’nin tam kapasite devreye girmesiyle halihazırda tamamı ithal edilen lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayacaklarını belirterek, “Yerli lityum üretimi, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacaktır” dedi. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, “Elektrikli otomobillerin yanında akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere tüm mobil cihazların bataryalarında da bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su elde ederek yeni su kaynaklarına olan ihtiyacı da azaltacağız. Yaptığımız yatırım sayesinde geri dönüşüm odaklı, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim modeliyle 440 bin metreküplük sıvı atığın yüzde 90’ını tekrar kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.