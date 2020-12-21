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ANKARA

​2021 gündemi reformlar: Yeni reformlar nedir?

2021 gündemi reformlar

AK Parti, yeni yılda Meclis’te izleyeceği yol haritasını belirledi. TBMM gündeminde yargı ve ekonomi reformları ağırlıklı olacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi de önemli gündem başlıklarından.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’i 2021 yılında yeni reform çalışmaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Strateji Belgesi kapsamında bugüne kadar TBMM’den 3 ayrı yargı reformu paketi çıkarılmıştı. Yeni reform paketi ise ekonomi alanında önemli düzenlemeler içerecek. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ekonomi hayatının temsilcileriyle bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeler esnaf düzeyinde devam edecek.

SADE VERGİ MEVZUATI

  • Yapılması düşünülen reforma göre, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında vergi mevzuatı sadeleştirilecek. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacak destek programlarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenecek. Verimliliği arttırarak sürdürülebilir büyüme için yerli ve yenilikçi üretim desteklenecek. Reform kapsamında ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra ve iflas hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Mülkiyet hakkının korunmasında devlet-şahıs, şahıs-şahıs arasındaki davaların daha hızlı sonuçlanmasının önü açılacak. Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye’de ticari mülk sahibi olması ve bu hakkının yasal olarak teminat altına alınıp korunmasına ilişkin adımlar atılacak.

Ticari davalara özel arabuluculuk

Ticari davalarda davaların kısa sürede sonuçlandırılması için ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Reform kapsamında bir önemli düzenleme de hayatımıza yeni giren arabuluculuk müessesesi ile ilgili olacak. Yapılacak düzenleme ile arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. Reform kapsamında ise en az 70-80 avukatın çalışacağı sadece ticaret davalarının arabuluculuğuna bakılacağı Arabuluculuk Merkezleri kurulması planlanıyor.

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