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POLİTİKA

Bugün tarihe güçlü bir imza atacak: Herkesi ekran başına bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yapacağı konuşma, hak ve özgürlük mücadelesinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün tarihe güçlü bir imza atacak: Herkesi ekran başına bekliyoruz
Herkesi ekran başına bekliyoruz.

"Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadesini kullanan Çelik, bugün Meclis'te Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

HERKESİ EKRANA BEKLİYORUZ

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü (bugün) herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.”

BAŞÖRTÜSÜNÜN ÖTESİNDE BİR ŞEY

Öte yandan MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıcı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle özel bir görüşme yaptı. MYK’nın ardından yapılan ve yaklaşık 3 saatlik dar kapsamlı toplantıda, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen Anayasa’nın hak ve özgürlükler kısmı ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.

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