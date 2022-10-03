CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek, bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

Yarın TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." dedi.

AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

OYNAT 01:27 Geçmişte başörtüsü serbestisine karşı çıkıp AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü yasal güvenceye alacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu öne sürerek, konu hakkında kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Milletvekili olduğu dönemde başörtüsü serbestisine karşı çıkarak AYM'ye başvuran Kılıçdaroğlu, başörtüsü için 'Bir metrekarelik bez parçası' ifadesini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Kılıçdaroğlu, beşinci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki göstermişti.

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"Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.

"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"

CHP lideri, katıldığı bir başka canlı yayında, başörtüsü için "Türban çuldur türban bir metrekarelik bez barçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AYM'YE DE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

OYNAT 03:46 CHP’li Berhan Şimşek ‘Başörtüsü yasağını Kılıçdaroğlu kaldırttı’ deyince AYM hatırlatması gecikmedi CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilk evet diyen kişi olduğunu savundu. Sunucu Taha Hüseyin Karagöz, 'AYM'ye götüren kişi kendisiydi' diyerek hatırlatmada bulundu.



2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri AYM'ye iptal başvurusunda bulunmuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı: Bizim karnemiz kırık