Burası sığındığım limanım oldu

6 Şubat depremlerinde en ağır şekilde etkilenen kadınlar için kurulan merkezlerde 5 bin 500’ün üzerinde kişi destek aldı. Hatay’da 266, Kahramanmaraş’ta 269 kadın psikolojik danışmanlık hizmeti alırken iki ilde toplam bine yakın kişi de bu merkezlerdeki eğitimlerden faydalandı. Kahramanmaraş’taki depremde 2 çocuğunu kaybeden Sevim Karadaş, yaşadığı yas ve travma sürecini Baykar Konteyner Kenti’ndeki KADEM Merkezi’nde psiko-sosyal destek ile aşmaya başladığını anlattı. Karadaş, “Depremde hayatım alt üst oldu. Böyle ayaklarımdan sallandırılmış bir yerdeydim. Hiç kimseye konuşmak, bir merhaba demek istemiyor, gün ışığı bile görmüyordum. KADEM’dekiler beni sürekli çağırdılar ama hep reddettim. Bir gün çok bunaldığım anda kendimi dışarı attım ve yürürken buraya denk geldim. Dedim bir gideyim belki bir nefes alırım. Bana hiç kimse bir şey yapamaz derken onlar beni hiç yargılamadan dinlediler. Aramızda bir güven ve samimiyet oluştu. Şimdi benim için sığınacak bir liman gibiler. Onlar sayesinde yeni bir hayata başladım” ifadelerini kullandı.