Burası sığındığım limanım oldu

Sevim Karadaş.
Depremin yıkıcı etkisiyle travma yaşayan yüzlerce kadın, Hatay İskenderun ve Kahramanmaraş’taki konteyner kentlerde kurulan Kadın Destek Merkezleri ile hayata yeniden tutundu. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar öncülüğünde kurulan merkezler ile psiko-sosyal konularda desteğe ihtiyacı olan, istihdama ihtiyaç duyan, eğitim almak isteyen, ekonomik sorunlar yaşayan, hukuki konularda danışmanlık almak isteyen tüm kadınlara destek veriliyor. Merkezden destek alan Karamanmaraşlı depremzede Sevim Karadaş, “Burası benim sığınacak limanım oldu. Onlar sayesinde yeni bir hayata başladım” dedi.
BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ DERDİM
6 Şubat depremlerinde en ağır şekilde etkilenen kadınlar için kurulan merkezlerde 5 bin 500’ün üzerinde kişi destek aldı. Hatay’da 266, Kahramanmaraş’ta 269 kadın psikolojik danışmanlık hizmeti alırken iki ilde toplam bine yakın kişi de bu merkezlerdeki eğitimlerden faydalandı. Kahramanmaraş’taki depremde 2 çocuğunu kaybeden Sevim Karadaş, yaşadığı yas ve travma sürecini Baykar Konteyner Kenti’ndeki KADEM Merkezi’nde psiko-sosyal destek ile aşmaya başladığını anlattı. Karadaş, “Depremde hayatım alt üst oldu. Böyle ayaklarımdan sallandırılmış bir yerdeydim. Hiç kimseye konuşmak, bir merhaba demek istemiyor, gün ışığı bile görmüyordum. KADEM’dekiler beni sürekli çağırdılar ama hep reddettim. Bir gün çok bunaldığım anda kendimi dışarı attım ve yürürken buraya denk geldim. Dedim bir gideyim belki bir nefes alırım. Bana hiç kimse bir şey yapamaz derken onlar beni hiç yargılamadan dinlediler. Aramızda bir güven ve samimiyet oluştu. Şimdi benim için sığınacak bir liman gibiler. Onlar sayesinde yeni bir hayata başladım” ifadelerini kullandı.
KOMŞULUK İLİŞKİLERİM DE GELİŞTİ
Depremden önce bir kahvaltı salonu işleten Karadaş, artık yeniden çalışmaya başlamak istediğini KADEM yetkililerine anlattığını ve onların da kendisine yeni bir iş bulduğunu söyledi. Karadaş, “Artık tüm eğitimlerine, atölyelerine arkadaşlarımla katılıyorum. Komşuluk ilişkilerim de gelişti bu sayede. Akşamları konteynerlerin önünde oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bize sundukları bu destek için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.