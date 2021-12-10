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Bursa Belediye Başkanı Aktaş’tan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Birileri sahip çıkmadan hemen belirtelim

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söylemesi sosyal medyada mizah konusu olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ta sosyal medyadan ‘Birileri sahip çıkmadan hemen belirtelim’ paylaşımıyla gönderme yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Bursa Belediye Başkanı Aktaş’tan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Birileri sahip çıkmadan hemen belirtelim
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz iki günde Gaziantep Ve Şanlıurfa gezilerindeydi. Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da tanışma programına katılarak burada çiftçilerin yaşadığı sorunlara değindi, hükümeti eleştirerek vaatlerde bulundu.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİYOR"

Şanlıurfa'nın bereketli topraklarıyla tarımın da ziraatin de başkenti olduğunu söyleyen Kemal Kılıçcaroğlu, "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medyada gündeme gelirken mizah konusu oldu.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
  • “Birileri sahip çıkmadan hemen belirtelim, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Türkiye’deki ahududu üretiminin %99’u, armut üretiminin %41’i, yaban mersini üretiminin % 21‘i ve şeftali üretiminin de %20’si Bursa’mızda gerçekleşiyor. Ayrıca zeytin, kiraz, incir, ayva, çilek, taze fasulye ve goji berry üretiminde de aslan payına sahibiz…”

Başkan Aktaş’ın paylaşımına kısa sürede birçok beğeni ve yorum geldi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza atarak, 'Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir' ifadelerini kullandı.
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