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Bursa Festivali barışı haykırıyor

‘58. Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve ünlü sanatçı Demir Demirkan’ın aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konserle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik ve beraberliğin sembolü olan ve 58 yıldır hiç kesintiye uğramayan Bursa Festivali’nin dünyaya barışı haykırdığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

‘58. Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve ünlü sanatçı Demir Demirkan’ı aynı sahneyi paylaştığı muhteşem konserle başladı.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58’incisi düzenlenen ve ‘Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği’ olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ile ünlü sanatçı Demir Demirkan’ı aynı sahnede buluşturdu. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Demirkan’ın eşsiz yorumu ve BBDSO’nun performansı, izleyiciler tarafından alkışlarla ödüllendirildi.

DÜNYAYA BARIŞI HAYKIRIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada festivalin bu yıl 58, halk dansları organizasyonunun da 33 yaşında olduğunu hatırlattı. Bursa’nın farklı kültürlerin harmanlandığı renkli bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Beraberinde Bursa Organize Sanayi Bölgeleri ve ihracatı marifetiyle de bütün dünyaya açılan bir şehir. Dolayısıyla Bursa, bu festivalde farklı yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayarak bu özelliğini her yıl ısrarlı bir şekilde bütün dünyaya vurguluyor. Festivalin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm belediye başkanlarımıza tüm Kültür Sanat Vakfı üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu festival birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu festival bütün dünyaya barışı haykırıyor” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise 58 yıldır koşulların kimi zaman zor, kimi zaman elverişsiz olduğunu ama şehrin nefesi olan Kültürparkın her zaman Bursa’yı sarıp sarmaladığını hatırlattı. Bursa festivalinin uzun yıllardır sanatseverleri bir araya getirdiğini ifade eden Yılbirlik, “Eminim ki birçoğumuzun anılarında festivalle ilgili çocukluk anıları var. Annenizin babanızın sizin elinizden tutup konserlere getirdiğini hatırlıyorsunuzdur. Belki o gün buraya gelip konseri izleyen çocuklardan bir çoğu sanata yönelerek üretici boyuta geçtiler. Bursa birçok sanatçı yetiştirdi. 58 yıldır Bursa Festivali’nin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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ONUR ÖDÜLÜ MUTLU URAZ’IN

Konuşmaların ardından; ‘Festival Onur Ödülü’, Bursa Kültür Sanat Vakfı Kurucu üyelerinden Mutlu Uraz’a verildi. Turizm Hizmet Ödülü ise Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç’a verildi. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik, organizasyona destek veren sponsor firma temsilcilerine plaket takdim etti.

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