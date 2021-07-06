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Bursa 10 dakikalık sele teslim oldu: Yollar göle döndü

Bursa'da sabah saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, kaldırımdan taşan sular hastanenin içine doldu. Hastane çalışanları suları dışarı atmak için seferber oldu.

Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri... Bursa 10 dakikalık sele teslim oldu: Yollar göle döndü
Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken şemsiyesi olmayanlar ise saçakların altına sığındı.

Bursa'da meteoroloji yetkililerinin yaptığı sağanak yağmur uyarısına rağmen, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Hayatı felç eden 10 dakikalık yağmur yolları göle çevirirken, kot farkı az olan yerlerde ise dükkanların içerisine doldu.

Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken şemsiyesi olmayanlar ise saçakların altına sığındı.

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Kent Meydanı’ndaki bir hastane altyapı çalışmasında yaşanan bir aksaklık sebebiyle sel sularına teslim oldu.
İHA
Kent Meydanı’ndaki bir hastane altyapı çalışmasında yaşanan bir aksaklık sebebiyle sel sularına teslim oldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Kent Meydanı ve Yıldırım ilçesinin bazı semtlerinde etkili olan sağanak sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kent Meydanı’ndaki bir hastane altyapı çalışmasında yaşanan bir aksaklık sebebiyle sel sularına teslim oldu. Çalışanlar sel sularını temizlemeye başladı.

Yıldırım ilçesinde ise göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

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