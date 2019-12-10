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BURSA

Bursa haberleri... Ev sahibi kapıyı açmadı ekipler çatıdan atladı

Bursa'da ev sahibi kapıyı açmadı ekipler çatıdan atladı: Kaçak çatı katı yıkıldı

Bursa Osmangazi'de 4 katlı apartmanın üstüne inşa edilen kaçak çatı katı yıkıldı. Ev sahibinin kapıyı açmakta direnmesi üzerine belediye ekipleri yan binanın terasından atlayarak kaçak kata ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Balyoz ve kazma ile kaçak kat yıkılarak bina ruhsata uygun hale getirildi.
Balyoz ve kazma ile kaçak kat yıkılarak bina ruhsata uygun hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dikkaldırım Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın en üst katında yer alan dairenin sahibi, evini dubleks daireye döndürmek adına çatı bölümüne kaçak bir kat daha yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında yıkım kararı alınan ruhsatsız çatı katının bulunduğu binanın önüne gitti.

Balyoz ve kazma ile kaçak kat yıkılarak bina ruhsata uygun hale getirildi.

Ormanlardaki 315 kaçak yapı yıkıldı
GÜNDEM
Ormanlardaki 315 kaçak yapı yıkıldı

Belediye ekipleri, kaçak kata için ev sahibinden kapıyı açmasını istedi. Ev sahibinin kapıyı açmakta direnmesi üzerine ekipler, yan apartmanın terasından kaçak katın bulunduğu çatıya geçiş yaptı. Balyoz ve kazma ile kaçak kat yıkılarak bina ruhsata uygun hale getirildi.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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