Ormanlardaki 315 kaçak yapı yıkıldı

İstanbul Valiliği, orman bölge müdürlüğünün tespit ettiği devlet ormanlarındaki 315 kaçak yapının dün akşam 19.00 itibariyle yıkıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayan çalışma öncesi kaçak yapının bulunduğu yer belediyelerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce bildirimde bulunuldu.
İLK YIKIM BEYKOZ’DA
Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri 07.00’de başladı. Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerinde kaçak yapıların olduğu bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gözlemci olarak bulundu. Saat 19.00’da tamamlanan yıkımlar 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince yapıldı. Yıkımla açılan alanlar tekrar ağaçlandırılacak.