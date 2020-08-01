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Bursa haberleri... Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü

Bursa'da bir kişi su faturasını ödemeyen komşusunu döverek öldürdü

Bursa'da bir kişi, ortak kullandıkları suyun faturasını ödemeyen komşusunu darbederek ağır yaraladı. Yaralanan komşu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan saldırgan komşu ise tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
V.T. karşı komşusu İsmet O. ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışması kameralar tarafından görüntülendi.
V.T. karşı komşusu İsmet O. ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışması kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'daki olay, 23 Temmuz’da Osmangazi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T. (48) karşı komşusu İsmet O. (66) ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışmaya başladı.

Ortak faturayı "Neden ödemedin" diye çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İsmet O., kavga sırasında kuru sıkı silahla V.T.’ye ateş etti ancak darp edilmekten kurtulamadı. Aldığı darbeler ile yaralanan adam fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmet O.'yu Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Darp edildikten sonra fenalaşan İsmet O., bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmet O.'nun ölümünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri V.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

V.T.'nin İnegöl ilçesine giderek burada saklandığını öğrenen ekipler, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli V.T. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen V.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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