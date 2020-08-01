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İstanbul Taksim'de değnekçi terörü

İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

İstanbul Taksim'de cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalıştı. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Volkan Hacısüleymanoğlu'na sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Volkan Hacısüleymanoğlu'na sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İstanbul'daki olay, Mete Caddesi'nde dün 17.45 sıralarında meydana geldi. Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu'ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istedi.

İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Volkan Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti.

Bıçaklayan saldırganlar kaçtı

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada, kavgayı görerek gelen değnekçinin iki arkadaşı Hacısüleymanoğlu'nu kollarından tutarak ittirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Volkan Hacısüleymanoğlu, doğrulmaya çalıştığı sırada kimliği henüz öğrenilemeyen değnekçinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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GÜNDEM
Beykoz'da tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan değnekçi bu kez de iki kardeşi bıçakladı
  • Saldırının ardından değnekçi ile iki arkadaşı koşarak kaçarken, yüzünün sol tarafına ve kalbinin üzerine iki bıçak darbesi alan Hacısüleymanoğlu peşlerine düştü.

Yaralı halde saldırganların peşine düştü

'Oflu İsmail' olarak tanınan İsmail Hacısüleymanoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen Hacısüleymanoğlu, bir süre peşlerinden koşmasına rağmen saldırganları yakalayamayınca otomobilini almak için geri döndü.

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GÜNDEM
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Otomobiline binerek saldırganları kovalamaya devam eden yaralıyı kanlar içinde gören bir inşaatın çalışanları, yaralı halde otomobil kullanmasının tehlikeli olacağını söyleyerek Hacısüleymanoğlu'nu durdurdu.

İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra 112 Hızır Acil ambulansıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis değnekçi ile arkadaşlarının yakalanması için çalışmalara başladı.

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İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
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İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

İstanbul Taksim'de cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Hacısüleymanoğlu, yaralı halde bir süre koşarak kendini bıçaklayan değnekçiyi yakalamaya çalıştı. İşçileri için inşaat önünde bekleyen özel ambulans görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak ilk tedavisi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Volkan Hacısüleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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