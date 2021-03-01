Gündem Telefonla çok oynuyorsun deyip pompalı tüfekle vurdu
BURSA

Bursa haberleri: 'Telefonla çok oynuyorsun' deyip pompalı tüfekle vurdu

'Telefonla çok oynuyorsun' deyip pompalı tüfekle vurdu

Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı. Daha sonra pişman olan adam, ambulansı arayarak yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı.
Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol Y., cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Şenol Y., yatak odasında bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.’ye ateş açtı. Bacağından ve karnından yaralanan Songül Ü., yere yığıldı.

Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı.

Silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diyen kocadan KADES kurtardı
GÜNDEM
Silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diyen kocadan KADES kurtardı

ÖNCE YARALADI SONRA AMBULANSI ARADI

Songül Ü., acı içerisinde kıvranırken, pişman olan Şenol Y., ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Songül Ü.’yü Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Bursa’da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Şenol Y., verdiği ifadesinde, ‘’Yaklaşık 1 aydır evde olduğumuz esnada, cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum. Tepki gösterdim, telefonu yine bırakmadı. Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim.’’ Dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tek suçu telefonda video izlemek: Kocasının feci şekilde dövdüğü kadın 'Ölmeyi mi bekleyeyim?' dedi
GÜNDEM
Tek suçu telefonda video izlemek: Kocasının feci şekilde dövdüğü kadın 'Ölmeyi mi bekleyeyim?' dedi
Abone Ol Google News
Ehliyeti yokmuş!

Ehliyeti yokmuş!

​10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.
Beni özlemediniz mi?

Beni özlemediniz mi?

​Eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden sahnede.
Esnafıngözü kabinede

Esnafın
gözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHP'nin hedefi <br>Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.

Kripto para sessizliği

Kripto para sessizliği

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

Normalleşme hazırlıkları

Normalleşme hazırlıkları

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.
ABD kaosu geri döndü

ABD kaosu geri döndü

​Biden'ın dilinden düşürmediği slogan, bu şekilde gerçek oldu.
Türkiye'den geldin cezası

Türkiye'den geldin cezası

Ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire'ye iner inmez tutuklandı.
Nahda sokakta

Nahda sokakta

​Tunus Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasındaki kriz sürüyor.
Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.