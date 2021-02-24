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Silah çeken kocadan KADES kurtardı: (KADES nedir, nasıl indirilir?)

Silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diyen kocadan KADES kurtardı

Adana'da Nuri Y’nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği Raziye Y, telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polise haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kendilerini görünce dama çıkan Nuri Y'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Nuri Y.
Nuri Y.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Raziye Y. ile hakkında koruma kararı aldırdığı, sürenin bitiminin ardından da barıştığı eşi Nuri Y. arasında evde kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Nuri Y, iddiaya göre eşine hakarette bulundu, tabancasını çekip, “Seni elimden kimse kurtaramaz” diyerek ölümle tehdit etti. Raziye Y, cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polisin geldiğini gören Nuri Y, tabancasını apartmanın merdiven boşluğuna atıp dama çıktı. Polis ekipleri, yaptığı baskınla Nuri Y’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisin yaptığı aramada, şüphelinin tabancayı merdiven boşluğuna attığı tespit edildi. Tabancanın şarjöründe ise 5 merminin bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Raziye Y, eşinden şikayetçi oldu.


  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla yapılmış resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmış olan uygulama, kadınlar ve çocuklar için acil müdahale uygulamasıdır.

Bu akıllı telefon uygulaması sayesinde, herhangi bir kadın, herhangi bir durumdan dolayı, birinden şiddete maruz kalıyorsa, tek bir tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

KADES uygulamasını, Google Play Store ve Apple Store marketlerinden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra T.C. Kimlik numaranızı girerek ve EGM'den telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilirsiniz.

Uygulama aktif olduktan sonra, tek bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısı gönderebilirsiniz.

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