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Bursa’da hedef sıfır iş kazası

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde 2021 yılında 174 iş kazası yaşanırken; binde 9’luk oranla iş kazalarında hem Bursa hem de Türkiye ortalamasının çok altında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedef olarak belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’da hedef sıfır iş kazası
Başkan Aktaş, daha sonra belediye iştiraklerinin genel müdürleri ve sendika temsilcileri ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesini imzaladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından beri her yıl 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de önemli bir toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra BUSKİ ve belediye iştiraklerinin genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının İş Sağlığı Güvenliği Temsilcileri ile sendika temsilcisi ve sendika şube başkanı da hazır bulundu.

KAZA ORANI DÜŞÜK

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Esat Yalman, 2021 yılında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik Büyükşehir ve bağı iştiraklerle ilgili verileri paylaştı. İştiraklerle birlikte Büyükşehir çatısı altında 31 iş güvenliği uzmanı ve 17 iş yeri hekiminin bulunduğunu belirten Yalman, 5 bin 839 personele iş sağlığı güvenliği eğitimi verildiğini, 5 bin 610 personelin de sağlık taramasından geçirildiğini kaydetti. 2021 yılında meydana gelen 174 iş kazası ile Büyükşehir’de kaza oranının binde 9 olduğunu ifade eden Yalman, bu oranın Türkiye genelinde binde 16,5 ve Bursa genelinde binde 20,7 olduğunu kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre, çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

YÜZDE 98’İ ÖNLENEBİLİR

Dünyada her 15 saniyede 1 işçinin, her gün yaklaşık 6 bin işçinin iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Başkan Aktaş, “Ülkemizde ise her gün ortalama 4 ile 6 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı Güvenlik Kültürü Raporu’na göre meslek hastalıklarının tamamını önlemek mümkünken, iş kazalarının ise yüzde 98’inin önlenebilir kazalar olduğu öngörülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler ile uygulamalara, tüm birimlerimizde kayıtsız şartsız destek olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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