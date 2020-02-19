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BURSA

Bursa'da yakalan DEAŞ infazcısından kan donduran ifade: Esirler eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı

Bursa'da DEAŞ'ın ‘sözde’ komutanı ve infazcı 50 yaşındaki Y.A.A. ile DEAŞ'ta istihbaratçı olan oğlu K.E.’nin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları için operasyonla gözaltına alındıkları öğrenildi. Örgüt adına infaz gerçekleştiren ve bu eylemleri yayınlanan Y.A.A.'nın emniyette verdiği ifadede, “Bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi verdiler. Esirler, eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı” dedi.

Haber Merkezi DHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. ile DEAŞ’te istihbaratçı olan oğlu K.E.’nin 3 ay önce Türkiye’ye geldikleri öğrenildi. İlk olarak İzmir’e, daha sonra Kocaeli ve son olarak da Bursa’ya gelen baba-oğul 2 teröristin, Türkiye’ye geldikleri andan itibaren polis ekiplerinin takibinde olduğu ama farklı bağlantılar olup olmadığını öğrenmek için yakalanmadıkları öğrenildi. 2 teröristin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit eden polis, operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

DHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A.

'ESİRLER EYLEMLERİ PROVA SANIYORDU'

  • DEAŞ adına infaz gerçekleştiren ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Y.A.A., emniyette verdiği ifadede, “Örgütten kaçmak için Türkiye'ye geldim. Örgüt içindeyken, DEAŞ'ın medya birimi infaz propagandaları için benle çekim yapacaklarını belirtmeleri üzerine yaklaşık 20 gün prova yaptık. Aslında esirlerin infaz edileceğinden haberi yoktu. Biz onlara 'Sizi öldürmeyeceğiz, sadece video provası yapıyoruz' dedik. Provalarda bana etkili konuşma ve beden dili eğitimi de verdiler. Örgütün medya sorumluları tarafından Avrupa'dan kamera ve teknik cihazlar getirildi. Videoları da bu merkez montajlıyordu. Deyr-ez Zor'da 2016'da çekilen infaz videosunda esirler oynadı. Esirler öleceklerini bilmiyordu, her şeyi mizansen sanıyorlardı" dedi.

İHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

İHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

İHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

İHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

İHA
DEAŞ'ın Suriye uyruklu ‘sözde’ komutanı ve infazcı Y.A.A. Bursa'da yakalanmıştı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı
GÜNDEM
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı
GÜNDEM
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

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