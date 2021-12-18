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ANKARA

Bursa'da yapılacak batarya hücresi ve modül üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da yapılacak batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Bursada yapılacak batarya hücresi ve modül üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek
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Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

10 Ekim'de başlayan yatırım 10 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Sabit yatırım tutarı 30 milyar lira olarak öngörülen proje sonunda 2 bin 200 ilave istihdam hedefleniyor. Projede 400 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.

Yatırım süresi sonunda 15 GWs kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 GWs kapasiteli batarya modül ve paketi üretimi amaçlanıyor.

Sağlanacak destekler

Yatırım projesine gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 26,5, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği, enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si), hibe desteği ve yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerinin yürütmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

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