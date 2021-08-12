Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Dünyada benzeri bulunmuyor

Güvenlik güçlerinin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin birleşmesiyle yeni ekipmanlar geliştiriliyor. Bunun son örneği yüksek kapasiteli şarjör oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zamanın ilk temas anı olduğunu söyledi. En fazla ateş etme ihtiyacının duyulduğu ilk temasta, standart olarak kullanılan 5,56x45 milimetre şarjörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kaldığında en hızlı şekilde ikinci şarjörün takılmasının hayati önemde olduğunu belirten Demir, birçok özel birlikte şarjör değiştirme süresinin kısaltılmasına yönelik uzun süren eğitimler verildiğini bildirdi.

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Demir, süreyi kısaltmak için diğer bir uygulamanın ise şarjörlerin birbirine tutturulması olduğunu ancak her iki durumda da zaman kaybının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. İsmail Demir, "Kahramanlarımızın ihtiyaçlarını en küçük ayrıntısına kadar karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Dünyada sadece 2 gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk." dedi.

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1️⃣ Kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zaman ilk temas anıdır.



En fazla ateş etme ihtiyacının duyulduğu ilk temasta, standart olarak kullanılan 5.56x45 mm şarjörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kaldığında en hızlı şekilde 2. şarjörün takılması hayati önemdedir. pic.twitter.com/FNRwhrvtjs — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 12, 2021

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Hedefe kesintisiz 60 mermi, sıfır zaman kaybı

Yüksek kapasiteli şarjör, 60 adet 5,56x45 milimetre mühimmat kapasitesine sahip bulunuyor. Halen ayrı ayrı şarjörlerle kullanılabilen MPT-55, KCR-556, SIG-516, M4, M16 ve AR-15 gibi farklı silahların tamamıyla yüzde 100 uyumlu şekilde tasarlanan şarjörün bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor.

60 merminin kesintisiz olarak hedefe gönderilmesine olanak veren şarjör, çatışma sırasında şarjör değiştirirken kaybedilen zamanı "sıfır"a indiriyor. Personelin taşıdığı şarjör sayısı azaltılarak rahat ve konforlu hareket etmesi sağlanıyor.

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Şarjör, yüksek mukavemetli kompozit malzeme sayesinde girdiği tüm askeri çevresel koşul testlerini başarıyla geçti.

Kenarında bulunan pencereler sayesinde şarjörde kalan mermi miktarı her zaman kontrol edilebiliyor. Şarjör, 60 adet mermi dahil toplam 1 kilogram ağırlığında bulunuyor.

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OYNAT 04:14 İHA ve SİHA'lar ile uçuşa geçti: 169 ülkede Türkiye damgası Türkiye savunma sanayi ve havacılıkta son yıllarda yakaladığı ivmeyi her geçen gün ileri taşıyor. Gelen son rakamlar da bu durumu kanıtlar nitelikte. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanıyor. Savunmadaki Türkler programı gündemine savunma sanayide elde edilen ihracat başarısını aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den müjde: HİSAR O+ seri üretime geçiyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR'dan iki müjde birden verdi. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildiğini bildiren Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+'nın da seri üretime geçtiğini duyurdu.



İsmail Demir'in, 'Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!' notuyla paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi çekti. BiP'te paylaş

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OYNAT 04:23 Türkiye'ye savunmada boyut atlatacak proje: F-16'dan atılan füzeyi SİHA yönlendirebilecek Havada, karada ve denizde ortaya çıkarılan savunma ürünlerine yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Yerli silah, araç ve sistemlerin operasyon anında bir birine bağlanarak sahadaki etkinliğinin ciddi anlamda arttırılması hedefleniyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine savunma alanında heyecana da yol açan 'Akıllı Silah Ağı' projesini gündemine aldı..

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