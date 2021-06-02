Gündem Büyük tepki toplamıştı İzmirde itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma
İZMİR

Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma

İzmir'de üç kadının seyir halindeki itfaiye aracında çekerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Büyük tepki toplamıştı: İzmirde itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma
Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların ’Yangın var dediler geldik’ ifadesi büyük tepki topladı.

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.

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Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
OYNAT 00:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait yangın eğitim merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilginç anlara sahne oldu. Alkol alan belediye yetkilileri itfaiye aracını kullanıp o anları kayda aldı. Bazıları da aracın arkasında seyahat etti. O görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



"Kabul edilemez"

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

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