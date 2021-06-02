İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde 'pes' dedirten görüntüler: Vatandaş 'sorumsuzluk' diyerek tepki gösterdi

Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların ’Yangın var dediler geldik’ ifadesi ise dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda 3 kadın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi’ne girdi. Kadınlardan biri itfaiye aracının direksiyonuna geçti, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağdı

Kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Belediyenin itfaiye araçlarını kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar da İzmir Büyükşehir Belediyesini "sorumsuz" davranmakla suçladı.

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Araçta itfaiye personeli de vardı

Çekilen görüntülerde kadının aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü.

Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların ’Yangın var dediler geldik’ ifadesi ise dikkat çekti.

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Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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OYNAT 00:33 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tunç Soyer'e: İzmir'in merkezine akıtılan pislik neyin nesi? AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir soru yöneltti.



Sürekli, İzmir'in merkezinde denize akıtılan pisliğin görüntülerini paylaşarak, 'İzmir'in merkezinde akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz! CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen!' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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