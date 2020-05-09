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GAZİANTEP

Büyükşehir virüsü takip altına alıyor: Özel cihaz geliştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs testi virüs pozitif çıkan hasta yakınlarına “Takip Cihazı” dağıtılarak salgının yayılması önlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu cihaz Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun. Cihazın diğer şehirlerimize de örnek olacağını ümit ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatma Şahin ve Davut Gül
Fatma Şahin ve Davut Gül

Dünyada kısa süre içerisinde pandemi olarak adlandırılan koronavirüse karşı küresel anlamda yoğun bir savaş verilirken bölgesel anlamda salgına karşı gerekli önlemlerin alınmasında öne çıkan yerel yönetimler çeşitli yollarla bölgesel açıdan koruyucu önleyici tedbirler almaya devam ediyor. Bu doğrultuda ise Büyükşehir Belediyesi’nce Türkiye’de bir ilke imza atılarak enfeksiyon tehdidine karşı şüpheli vaka olarak kabul edilen pozitif hasta yakınlarına anlık konumlarını kolaylıkla belirlemek amacıyla COVİD-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı dağıtılacak.

Hasta yakınları evlerinden dışarı çıkmaları halinde takip cihazının komuta kontrol merkezine göndereceği uyarı ile karantinadaki hasta yakınlarının son durumları sisteme tanımlanacak. Sonrasında karantinadaki hasta yakını, anlık olarak harita üzerinden takip edilebilecek ve güvenli izolasyon için gerektiğinde telefonla aranarak uyarılabilecek.

İZOLASYON SÜRECİ GÜVENLİ OLACAK

Karantinadaki hasta yakınları evlerinden dışarı çıkmaları halinde COVİD-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Cihazı, COVİD-19 Temaslı Vaka Karantina Takip Komuta Kontrol Merkezi’ne uyarı gönderecek. Böylelikle takip cihazı aracılığıyla karantinadaki hasta yakınlarının son durumları COVİD-19 Şüpheli Vaka Karantina Takip Sistemi’nde tanımlanacak. Sonrasında karantinadaki hasta yakının, takip cihazıyla anlık olarak harita üzerinden takibi yapılacak. Bu sayede ise kişilerin izolasyon sürecini güvenli olarak tamamlaması hedefleniyor.

DONANIM VE YAZILIM BÜYÜKŞEHİR’İN

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde küresel bir kriz olan koronavirüse karşı ulusal bir mücadele verdiklerini aktararak, “Ama yerelde de Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Bugün halkımızla paylaşacağımız cihazın, özellikle Büyükşehir Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından donanımı ve yazılımı oluşturuldu. En büyük ihtiyaç şu süreçte, pozitif vakaların yakınlarına yönelik takip sistemidir” dedi.

Artık akıllı şehirlerde teknolojik alt yapının son derece gelişmiş olduğuna değinen Başkan Şahin, “Şüpheli hastalara bu cihazı vereceğiz. Oluşturulacak bu takip sistemiyle evde kalması gereken şüpheli vakanın evde kalmasını sağlayacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından hare ketle salgın sürecinde 2’nci aşamaya girdiğimizi görüyoruz. Bu aşamada, sosyal mesafenin korunduğu hasta takip sisteminin yer aldığı yeni normalleşme modeline geçildi. Bu cihaz Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun. Cihazın diğer şehirlerimize de örnek olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

KONTROL ÇOK DAHA KOLAY OLACAK

  • Gaziantep Valisi Davut Gül, salgının ilk başladığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin, birinci önceliğinin virüs olduğunu dile getirdi. Cihazın işleyişi ile ilgili de bilgi veren Vali Gül şöyle konuştu;
  • “Normalde pozitif bir vakanın görülmesinin ardından vaka hastaneye alınıyordu, hastayla temas eden kişiler de tespit ediliyor, durumuna göre bazen hastanelere ve yurtlara yerleştirip izolasyon sağlanıyordu. Aile hekimleri, polisler bazen jandarmalar karantinadaki vatandaşlarımızı kontrol ediyordu. Fakat buna rağmen bazen yüzde 100 kontrol edemediğimiz vakalar oldu. Bunu şüpheli vakaya verildiğinde ise takibi rahat bir şekilde yapılacak, gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınacak.”

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