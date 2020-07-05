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MALATYA

Büyükşehir’e Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Koronavirüs salgınının Türkiye’ye ilk girdiği andan itibaren hızlı davranarak özellikle Türkiye’nin maske ihtiyacına cevap veren Malatya, haklı gururunu tescilledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, ‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi.
‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek ‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Güvenli Hizmet Belgesi düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanması dolayısıyla düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Gaziantep Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz katıldı.

Selahattin Gürkan - Rıza Okumuş

ULUSLARARASI STANDARTTA TİTİZLİK

Törende açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yerel hizmetlerin sunumunda kalite ve standartlara azami özen gösteriyoruz. Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede, hem belediye çalışanlarımızın hem de belediyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda Covid-19 hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle uluslararası standartlara da uygun olarak yürütmekteyiz” dedi.

HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

Vatandaşların sağlığını önemsediklerini ve güvenli ortamlarda hizmet almalarını sağladıklarını belirten Başkan Gürkan, “Toplam kalite yönetimi anlayışı ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyemiz, kalite standartları kapsamında her geçen gün hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız bütün faaliyetleri tamamen kendi personellerimiz ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

PERSONELE VE TSE’YE TEŞEKKÜR

Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni yerel yönetimler içerisinde ilk alan kurumun Malatya Büyükşehir Belediyesi olmasının ayrı bir önem arz ettiğine değinen Gürkan sözlerine şöyle devam etti;

“Belgeyi aldığımız bugünde bizleri yalnız bırakmayan TSE Gaziantep Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş ve TSE Malatya Belgelendirme Müdür Eraslan Yılmaz’a katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Belgemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, belgenin alınmasında emeği geçen tüm personellerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”

KALİTE BELGESİNİ DE GÜNCELLEDİ

  • Daha sonra TSE yetkilileri tarafından ‘COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.
  • Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi TSE EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının güncel versiyonuyla denetimini başarıyla vererek yeniden belgelendirilmeye hak kazandı. Söz konusu belge de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a takdim edildi.

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