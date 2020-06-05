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Malatya tarihinde en köklü değişim

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası işbirliğiyle kente kazandırılan 63 milyon 700 bin liralık araç ve iş makinası için tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, tüm olumsuz şartlara rağmen Malatya tarihinin en köklü değişimini başlattıklarına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak için araç ve makine parkına 106 araç ve iş makinası kazandırdı. Etaplar halinde teslim edilecek olan araçların 47 adetini teslim alan Malatya Büyükşehir Belediyesi sahada gücüne güç kattı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçların tanıtımı için için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi.

Selahattin Gürkan

BAKAN KURUM VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Törene Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da Ankara’dan video konferans yoluyla katıldı.

ARAÇ PARKI GENÇLEŞTİ

Törende ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuştu. Yeni iş makinaları ve araçlarla Malatyalılara daha kaliteli ve hızlı hizmet edeceklerini belirten Başkan Gürkan, hizmet bayramının başladığını söyledi. Mevcut makine ve araç parkının yaş ortalamasının 26-27 civarında olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Bu yaştaki yüksek masraflı araç filosuyla hizmet etmek mümkün değildi. Sahada daha aktif, dinamik olabilmek, hizmeti yaparken de kaliteli yapmak için araç filomuzun yaşını gençleştirmek gerekiyordu. Toplamda 106 araç aldık. Bu araçlarımızın şuan 47’sini teslim alıyoruz. Tamamını aldığımızda sahada daha kaliteli ve hızlı işler yapacağız” dedi.

‘MALATYA SALGIN SÜRESİNCE İNSANLIĞA HİZMET ETTİ’

Dünya’nın zor bir süreçten geçtiğini, belirten Başkan Gürkan, “Tüm olumsuz şartlara rağmen Malatya tarihinin en köklü değişimini başlattık. Deprem felaketi ve salgının yarattığı travmayı atlatmak ancak bu köklü değişimle olur. Bu krizlerin yönetilmesinde Türkiye Dünya’ya örnek oldu. Malatya özellikle salgın süresince hem ülkemize ve hem de dünyaya maske üreterek, insanlığa hizmet etti” şeklinde konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projelerle ilgili bilgiler de veren Başkan Gürkan, yeni vizyon projeleriyle Malatya’nın bölgesinin lideri olmaya devam edeceğini söyledi.

‘DEVLET DEPREM SONRASI TÜM YARALARI SARDI’

Malatya için büyük bir atılımın yapıldığına dikkat çeken Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Deprem sonrası devletimiz tüm gücüyle Malatya’mızdaydı. Yaralar kısa sürede sarıldı. Vatandaşa hizmet götürme noktasında belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız ciddi çabalar sarf ediyor. Başta salgın, deprem, karla mücadele ve diğer doğal afetlerde verilen mücadelelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibini ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 47 iş makinesi ve farklı türde araçların kurdeleleri kesildi. Araçlar yapılan duaların ardından sahada göreve başlamak üzere ilgili daire başkanlıklarına ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Lafla gönül belediyeciliği olmaz

Malatya'da 63 milyon 700 bin liralık araç ve iş makinası için tören düzenlendi.
  • Törene, Ankara’dan video konferans yoluyla katıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaklaşık 63 milyon 700 bin liralık araç ve iş makinasını Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası iş birliğiyle Malatya’ya kazandırdıklarına değindi. Bakan Kurum, “47 araç teslim edildi. 59 aracımızı da yakın zamanda teslim edeceğiz. Lafla gönül belediyeciliği yapılmıyor. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu suyu getirip, kanalizasyonu yapıp, asfaltını dökeceğiz. Temiz tutup, arızaları giderip onları düşündüğümüzü hissettireceğiz. Bu anlayışı her daim kuvvetlendirerek gönüllere girmek en büyük arzumuz. Malatya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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