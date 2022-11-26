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BURSA

Çakmak gazı bomba gibi patladı: Üç yaralı

Bursa'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan U. (18), Eren Ç. (18), Enes K.(18) meydana gelen patlamada yaralandı. Patlamanın ardından vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken ellinde ve yüzünde yanıklar oluşan Eren Ç. ile Enes K. tedavi altına alındı. Olayı hafif yaralı olarak atlatan Emirhan U. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Çakmak gazı bomba gibi patladı: Üç yaralı
Patlama sonrası üç araçta hasar meydana geldi

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Emirhan U., Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı Otoparkında park halinde bulunan, ailesine ait 16 AIG 730 plakalı otomobilde arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile buluştu.

Çakmak gazı solumaya başlayan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

PATLAMAYI DUYAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlamayı duyarak panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.

Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi. Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da korku dolu anlar: Çakmak gazı bomba gibi patladı
FOTOĞRAF 16
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.
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Emirhan U., Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı Otoparkında park halinde bulunan, ailesine ait 16 AIG 730 plakalı otomobilde arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile buluştu.
Title
. Çakmak gazı solumaya başlayan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi.
Title
Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Title
Patlamayı duyarak panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Title
Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Title
Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.
Title
Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi. Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa'da korku dolu anlar: Çakmak gazı bomba gibi patladı
Bursa'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen üç kişi meydana gelen patlamada yaralandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan patlamada üç araçta hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'ndeki yangında dört TIR küle döndü
FOTOĞRAF 19
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman yolu Caddesi üzerinde bulunan TIR parkında meydana geldi.
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İddiaya göre, TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR’lara sıçradı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunca kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR’da hasar oluştu.
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Yangın çıktığı sırada TIR parkında olan Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördüm, hissettim. İndiğimde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedim o kadarını. Anahtarını bulamadım. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık. 2 arkadaş daha vardı, onlar da yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteynerda yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.
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Yangının palet deposunda çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerine daha bakılmadı” diye konuştu.
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Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Beylikdüzü'ndeki yangında dört TIR küle döndü
Beylikdüzü'nde TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR'lara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR'da hasar oluştu.


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