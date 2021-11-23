Gündem Çaldıkları eşyaları takside paylaşan hırsızlar kamerada Tabancayla selfie bile çekti
3. SAYFA İSTANBUL

Çaldıkları eşyaları takside paylaşan hırsızlar kamerada: Tabancayla selfie bile çekti

Ümraniye'de evlerden hırsızlık yapan 3 kişi, izlerini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Güvenlik kameralarından kaçamayan şüpheliler gözaltına alınırken, 17 yaşında olan bir şüphelinin 34 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Üç şüphelinin bindikleri taksinin içerisinde evlerden çaldıkları kol saatlerini paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar aracın kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Çaldıkları eşyaları takside paylaşan hırsızlar kamerada: Tabancayla selfie bile çekti
O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde geçtiğimiz ay, polis ekipleri aynı gün içinde bir binanın iki dairesine hırsız girdiği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, çok geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişinin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer 2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü. Daha sonra izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin bir dolmuşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya çıktı.


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Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ulaşan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüpheliler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

ÇALDIKLARI SAATLERİ PAYLAŞTILAR


Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.

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