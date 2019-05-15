Çaldıkları forma ve kramponlarla maç yaparken yakalandılar - Kiremithane spor kulübü malzemeler Çaldıkları forma ve kramponlarla futbol oynarken yakalandılar Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Spor'un tesislerine giren hırsızlar, skorboard ile futbolcularının kramponlarını, formalarını ve futbol toplarını çaldı. Takım, karşılaşmalara başka kulüplerden gönderilen forma ve kramponlarla çıkarken, hırsızlığı gerçekleştiren 12 çocuk, çaldıkları forma ve kramponlarla boş arazide maç yaparken yakalandı.

Haber Merkezi 15 Mayıs 2019, 11:30 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019, 11:33 DHA