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Çaldıkları forma ve kramponlarla maç yaparken yakalandılar - Kiremithane spor kulübü malzemeler

Çaldıkları forma ve kramponlarla futbol oynarken yakalandılar

Adana'da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithane Spor'un tesislerine giren hırsızlar, skorboard ile futbolcularının kramponlarını, formalarını ve futbol toplarını çaldı. Takım, karşılaşmalara başka kulüplerden gönderilen forma ve kramponlarla çıkarken, hırsızlığı gerçekleştiren 12 çocuk, çaldıkları forma ve kramponlarla boş arazide maç yaparken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Toprak sahada futbol oynayan çocuklar. Fotoğraf: Arşiv.
Toprak sahada futbol oynayan çocuklar. Fotoğraf: Arşiv.

10 Mayıs Cuma akşamı Kiremithane Spor Kulübü tesislerine giren kimliği belirsiz kişiler, skorboard ile futbolculara ait formaları, kramponları, kaleci eldivenlerini ve futbol toplarını çaldı.

11 Mayıs Cumartesi sabahı kulübe gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.

Başka kulüplerden gelen malzemelerle maça çıktılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden futbolcular da maçta giyecekleri formaların çalındığını öğrenince şok yaşadı.

Kulüp, sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Duyuru üzerine diğer kulüpler futbolculara malzeme gönderdi. Futbolcular, maça kendilerine gönderilen forma ve kramponları giyerek çıktı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Bulunan malzemeler.

Çocuklar itiraf etti

  • Kulübün bulunduğu merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, boş arazide krampon ve forma giyip, maç yapan çocukları gördü. Polislerin yanlarına giderek futbol malzemelerini nereden aldıklarını sordukları 12 çocuk, suçlarını itiraf etti.

14- 15 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alınarak, Çocuk Şube polislerine teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler de kulübe teslim edildi.

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