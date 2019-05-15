Çaldıkları forma ve kramponlarla futbol oynarken yakalandılar

10 Mayıs Cuma akşamı Kiremithane Spor Kulübü tesislerine giren kimliği belirsiz kişiler, skorboard ile futbolculara ait formaları, kramponları, kaleci eldivenlerini ve futbol toplarını çaldı.
11 Mayıs Cumartesi sabahı kulübe gelen görevliler, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.
Başka kulüplerden gelen malzemelerle maça çıktılar
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup’ta mücadele eden futbolcular da maçta giyecekleri formaların çalındığını öğrenince şok yaşadı.
Kulüp, sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Duyuru üzerine diğer kulüpler futbolculara malzeme gönderdi. Futbolcular, maça kendilerine gönderilen forma ve kramponları giyerek çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Çocuklar itiraf etti
- Kulübün bulunduğu merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, boş arazide krampon ve forma giyip, maç yapan çocukları gördü. Polislerin yanlarına giderek futbol malzemelerini nereden aldıklarını sordukları 12 çocuk, suçlarını itiraf etti.
14- 15 yaşlarındaki çocuklar gözaltına alınarak, Çocuk Şube polislerine teslim edilirken, ele geçirilen malzemeler de kulübe teslim edildi.