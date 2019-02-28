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DİYARBAKIR

Savcı halısahadan öğretmenleri çıkarıp gözaltına aldırdı

Savcı halı sahaya erken geldi: 14 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran da yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "Öğretmenler sahipsiz değildir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Halı saha. Fotoğraf: Arşiv.
Halı saha. Fotoğraf: Arşiv.

Son dönemlerin en ilginç haberlerinden biri Diyarbakır'dan geldi. Çermik ilçesindeki halı saha maçında, öğretmenlerin Çermik Savcısı tarafından polis aracılığıyla sahadan çıkarıldığı, Emniyet'e götürüldüğü ve yaklaşık 1 saat burada tutulduğu ileri sürüldü.

MEB Personel sitesinin haberine göre olay şöyle gelişti:

  • 27 Şubat 2019 Çarşamba akşamı saat 21:00-22:00 saatleri arasında halı saha maçı olan öğretmenler maç saatinde halı sahaya geldi.
  • Aynı saatte aralarında Çermik Savcısının içinde bulunduğu başka bir takım da halı sahaya geldi.
  • İki takımın da aynı anda sahaya girmeye çalışması nedeniyle halı saha yetkilileri olaya müdahale etti ve o saatin öğretmenler tarafından kiralandığını bildirerek, savcının da aralarında bulunduğu takımı sahadan çıkardı.

Halı sahayı polis bastı

Öğretmenlerin maça başlamasından kısa bir süre sonra Savcının Emniyet yetkililerini çağırmasıyla maç devam ederken kimlik tespiti yapılacağının söylenmesiyle maç yarıda kesildiği iddia edildi.

Öğretmenlerin halı saha maçının 21-22 arasında olduğunu gösteren SMS bilgilendirmesi.

Habere göre, o sırada kimlikleri yanında olmayan öğretmenler polis otolarını bindirip İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülüp 1 saate yakın bekletildikten sonra serbest bırakıldı.

MEB Bakan Yardımcısından tweet

Yaşananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcıslarından Mustafa Safran, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Safran, Twitter'daki mesajında "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir. Diyarbakır Çermik ilçesinde 14 öğretmenin gözaltına alınması bizleri derinden üzmüştür" ifadesini kullandı.

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