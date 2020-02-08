Gündem Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu 3 kişi yakalandı
TRABZON

Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu, 3 kişi yakalandı

Çalınan tarihi çeşmenin taşları bulundu: 3 kişi yakalandı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde, yerinden sökülerek çalınan 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları bulundu. 2'si kardeş, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref
Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref

Olay, önceki gün Trabzon'un Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir-Tonya Yolu üzerindeki ağaçlık alanda bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti.

2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar
GÜNDEM
2 bin yıllık tarihi kitabeyi dinamitle patlatıp çaldılar

150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark ettiler.

İlçenin eski Tahrirat Katibi ve ilk kaymakamı olan, 1904-1909 yılları arasında da belediye başkanlığı yapan Hacı Memiş tarafından 1870 yılında hayrat olarak yaptırılan çeşmenin, yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.

Hacı Memiş tarafından 1870 yılında hayrat olarak yaptırılan çeşme.

Taşları bulundu 3 kişi yakalandı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, çevredeki güvenlik kameraları ile mobese görüntülerini inceledi. Ardından da tarihi eser kaçakçısı olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında jandarma, tarihi çeşmeye ait taşları Fevziye Mahallesi'nde buldu. M.A., kardeşi O.A. ve akrabaları S.A. adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı
FOTOĞRAF 18
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İncelemelerde bir kısmının yaklaşık 400 yıl öncesine ait olduğu Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, astronomi, felsefe, matematik ve tıp alanlarındaki kitaplar tespit edildi.
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Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Ümit Bağatur, eserlerin Necip Paşa tarafından 1826 yılında yaptırılan ve tarihi eser niteliğindeki kitapların bulunduğu Necip Paşa Kütüphanesine taşındığını bildirdi.
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İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı
İzmir'in Tire ilçesindeki tarihi Karakadı Camisi'nin yakınında bulunan ve yöre halkı tarafından türbe zannedildiği için dokunulmayan mekanda 18'i el yazması yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen 442 kitap bulundu.

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