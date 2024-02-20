Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli hakkında yeni gelişme

Diyarbakır’da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara, bıçak çeken S.S. (72), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.
İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün S.S.'yi, gözaltına aldı.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde oyun oynayan çocuklara bıçakla saldıran ve polis tarafından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.