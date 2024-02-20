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Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şüpheli hakkında yeni gelişme

Diyarbakır'da bir cami içerisinde oyun oynayan çocuklara bıçak çeken 72 yaşındaki S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan olayın detayları hakkında soruşturma sürüyor.

18:08 - 20/02/2024 Salı
DHA
Diyarbakır (Arşiv)
Diyarbakır (Arşiv)

Diyarbakır’da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara, bıçak çeken S.S. (72), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.


İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün S.S.'yi, gözaltına aldı.


Diyarbakır'da camide oynayan çocuklara bıçak çeken kişi kamerada
Diyarbakır'da camide oynayan çocuklara bıçak çeken kişi kamerada

Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan S.S. (72), gözaltına alındı. Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren yaşlı adam, çocukları sessiz olmaları konusunda sert şekilde uyardı. İkinci kez camiye gelen S.S., bu kez çocuklara bıçak çekti. S.S.'nin bıçak salladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.


Adli kontrolle serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde oyun oynayan çocuklara bıçakla saldıran ve polis tarafından gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Diyarbakır
#Fatih Camii
#emniyet
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